Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. 30 декабря в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
"30 декабря в Украине будет преобладать облачная погода с прояснениями. В южной части местами небольшой мокрый снег ", - говорится в сообщении.
В Крыму ожидаются сильные осадки, метели. Ветер на территории полуострова, по прогнозам синоптиков, будет северный, скоростью 7-12 м/с. Ожидаются порывы скоростью 17-22 м/с. Температура днем около 0 °.
На остальной территории Украины без осадков, на дорогах местами гололедица.
Ветер будет западный, со скоростью 5-10 м/с.
Дневная температура составит 0-5 ° мороза.
В Карпатах снег, температура днем 2-7 ° мороза.