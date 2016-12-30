Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями

“30 грудня в Україні переважатиме хмарна погода з проясненнями. У південній частині місцями невеликий мокрий сніг”, — йдеться в повідомленні.

У Криму очікуються сильні опади, хуртовини. Вітер на території півострова, за прогнозами синоптиків, буде північний, швидкістю 7-12 м/с. Очікуються пориви швидкістю 17-22 м/с. Температура вдень близько 0°.

На решті території України без опадів, на дорогах місцями ожеледиця.

Вітер буде західний, з швидкістю 5-10 м/с.

Денна температура становитиме 0-5° морозу.

У Карпатах сніг, температура вдень 2-7° морозу.