Сегодня в Украине будет дождливо
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха снизится до + 7 + 12 ° С тепла, в южной части и на Закарпатье ожидается + 10 + 15 ° С тепла, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр.
Циклон и атмосферный фронт принесут дожди, местами возможны грозы.
-
- В западной части пройдут дожди. Ночью 6 + 11 ° С градусов тепла, в Карпатах + 3 + 5 ° С тепла, днем 8 + 13 ° С тепла, на Закарпатье до + 15 ° С тепла.
-
- В северных областях ожидается влажная погода. Температура воздуха ночью 4 + 9 ° С тепла, днем 7 + 10 ° С тепла.
-
- В восточных областях - дожди. Температура воздуха ночью 3 + 6 ° С тепла, днем 7 + 11 ° С тепла.
-
- В центральной части пройдут дожди. Температура воздуха ночью +5 + 10 ° С тепла, днем 7 + 13 ° С тепла.
-
- В южной части - облачно, с дождями. Температура воздуха ночью 6 + 11 ° С тепла, днем 9 + 15 ° С тепла.
-
Ветер в Украине северный, 5-10 м / с.