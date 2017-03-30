Сегодня в Украине будет дождливо

КИЕВ. 30 марта. УНН. Сегодня в Украине температура воздуха снизится до + 7 + 12 ° С тепла, в южной части и на Закарпатье ожидается + 10 + 15 ° С тепла, передает УНН со ссылкой на Украинские гидромецентр.