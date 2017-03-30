Сьогодні в Україні буде дощити
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря знизиться до +7+12°С тепла, у південній частині та на Закарпатті очікується +10+15°С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.
Циклон та атмосферний фронт принесуть дощі, місцями можливі грози.
-
- У західній частині пройдуть дощі. Вночі +6+11°С градусів тепла, в Карпатах +3+5°С тепла, вдень +8+13°С тепла, на Закарпатті до +15°С тепла.
-
- У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вночі +4+9°С тепла, вдень +7+10°С тепла.
-
- У східних областях — дощі. Температура повітря вночі +3+6°С тепла, вдень +7+11°С тепла.
-
- У центральній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі +5+10°С тепла, вдень +7+13°С тепла.
-
- У південній частині — хмарно, з дощами. Температура повітря вночі +6+11°С тепла, вдень +9+15°С тепла.
-
Вітер в Україні північний, 5-10 м/с.