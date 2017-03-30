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Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

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07:20 • 101228 перегляди

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27 березня, 18:53 • 166521 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 159021 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 162973 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 166063 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

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27 березня, 12:45 • 229813 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

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27 березня, 12:33 • 140925 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

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27 березня, 11:15 • 118029 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

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27 березня, 08:19 • 137497 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

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Сьогодні в Україні буде дощити

Київ • УНН

 • 10183 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Сьогодні в Україні температура повітря знизиться до +7+12°С тепла, у південній частині та на Закарпатті очікується +10+15°С тепла, передає УНН з посиланням на Український гідромецентр.

Циклон та атмосферний фронт принесуть дощі, місцями можливі грози.

  • У західній частині пройдуть дощі. Вночі +6+11°С градусів тепла, в Карпатах +3+5°С тепла, вдень +8+13°С тепла, на Закарпатті до +15°С тепла.
  • У північних областях очікується волога погода. Температура повітря вночі +4+9°С тепла, вдень +7+10°С тепла.
  • У східних областях — дощі. Температура повітря вночі +3+6°С тепла, вдень +7+11°С тепла.
  • У центральній частині пройдуть дощі. Температура повітря вночі +5+10°С тепла, вдень +7+13°С тепла.
  • У південній частині — хмарно, з дощами. Температура повітря вночі +6+11°С тепла, вдень +9+15°С тепла.

Вітер в Україні північний, 5-10 м/с.

Українські Національні Новини

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