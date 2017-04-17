Сегодня в столице осадков не ожидается

Ветер сегодня, по прогнозам синоптиков, должен быть северный со скоростью 5-10 м / с.

Температура установится на уровне + 8 + 10 ° С тепла днем, а ночью 1 + 3 ° С тепла.

Как сообщал УНН, ночью 17 апреля в западных, большинстве северных, Киевской и Винницкой областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0 + 5 градусов.