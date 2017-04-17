Сьогодні в столиці опадів не очікується
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Сьогодні в столиці опадів не прогнозують, передає УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
Вітер сьогодні, за прогнозами синоптиків, повинен бути північний зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура вдень встановиться на рівні +8+10°С тепла вдень, а вночі+1+3°С тепла.
Як повідомляв УНН, вночі 17 квітня у західних, більшості північних, Київській та Вінницькій областях на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0+5 градусів.