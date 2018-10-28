Сегодня в отдельных регионах Украины ожидаются дожди
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Сегодня, в Украине местами ожидаются дожди, температура в отдельных регионах днем достигнет 22 градусов тепла. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает УНН.
В частности, в большинстве западных областей и на севере пройдут небольшие дожди, а в центральных областях и на востоке страны прогнозируется переменная облачность.
В Херсонской, Запорожской, Николаевской, Одесской областях, а также в Крыму ожидается переменная облачность. Температура днем от 10 до 22 градусов тепла, ночью от 6 до 12 градусов тепла.
В столице Украины сегодня ожидается переменная облачность, без осадков. Температура от 15 до 17 градусов тепла, ночью от 7 до 9 градусов тепла.
Напомним, согласно графику эффективной температуры по показателю Миссенарда, в Украине эти выходные, 27-28 октября, ожидаются субкомфортных погодные условия.