Сьогодні в окремих регіонах України очікуються дощі
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, в Україні місцями очікуються дощі, температура в окремих регіонах вдень сягне 22 градусів тепла. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє УНН.
Зокрема, в більшості західних областей і на півночі пройдуть невеликі дощі, а у центральних областях і на сході країни прогнозується мінлива хмарність.
У Херсонській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській областях, а також в Криму очікується мінлива хмарність. Температура вдень становитиме від 10 до 22 градусів тепла, вночі від 6 до 12 градусів тепла.
У столиці України сьогодні очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вдень від 15 до 17 градусів тепла, вночі від 7 до 9 градусів тепла.
Нагадаємо, згідно з графіком ефективної температури по показнику Міссенарда, в Україні цими вихідними, 27-28 жовтня, очікуються субкомфортні погодні умови.