Сегодня в Австрии стартует чемпионат мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сегодня в австрийском Хохфильцене стартует 52-й чемпионат мира по биатлону, передает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
В среду вечером 8 февраля в Хохфильцене прошла церемония открытия чемпионата мира по биатлону. Биатлонистка Ольга Абрамова несла флаг Украины, кроме нее украинскую сборную представляли тренеры и другие официальные лица команды.
Первой гонкой чемпионата мира станет смешанная эстафета, в которой будут участвовать две женщины и двое мужчин.
От Украины выступят: Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов и Дмитрий Подручный.
Соревнования начнутся в 15:45 по киевскому времени.
Как сообщал УНН, международный союз биатлонистов (IBU) призвал Россию отказаться от чемпионата мира по биатлону, который должен был состояться в Тюмени.