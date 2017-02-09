Сьогодні в Австрії стартує чемпіонат світу з біатлону

У середу ввечері 8 лютого в Хохфільцені пройшла церемонія відкриття чемпіонату світу з біатлону. Біатлоністка Ольга Абрамова несла прапор України, окрім неї українську збірну представляли тренери та інші офіційні особи команди.

Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, в якій братимуть участь двоє жінок та двоє чоловіків.

Від України виступатимуть: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Сергій Семенов та Дмитро Підручний.

Змагання розпочнуться о 15:45 за київським часом.

Як повідомляв УНН, міжнародний союз біатлоністів (IBU) закликав Росію відмовитись від чемпіонату світу з біатлону, який мав відбутися у Тюмені.