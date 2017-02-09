Сьогодні в Австрії стартує чемпіонат світу з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Сьогодні в австрійському Хохфільцені стартує 52-й чемпіонат світу з біатлону, передає УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.
У середу ввечері 8 лютого в Хохфільцені пройшла церемонія відкриття чемпіонату світу з біатлону. Біатлоністка Ольга Абрамова несла прапор України, окрім неї українську збірну представляли тренери та інші офіційні особи команди.
Першою гонкою чемпіонату світу стане змішана естафета, в якій братимуть участь двоє жінок та двоє чоловіків.
Від України виступатимуть: Олена Підгрушна, Юлія Джима, Сергій Семенов та Дмитро Підручний.
Змагання розпочнуться о 15:45 за київським часом.
Як повідомляв УНН, міжнародний союз біатлоністів (IBU) закликав Росію відмовитись від чемпіонату світу з біатлону, який мав відбутися у Тюмені.