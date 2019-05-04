Сегодня в зоне ООС зафиксировано уже три вражеских обстрела

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 70439 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 98283 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 102565 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 104356 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 127849 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 112766 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 138550 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144774 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130208 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130282 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Сегодня в зоне ООС зафиксировано уже три вражеских обстрела

Сегодня в зоне ООС зафиксировано уже три вражеских обстрела

Киев  •  УНН

 • 10237 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил в сутки зафиксировано три вражеских обстрелов. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.

"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили три провокационных обстрела", - отметил Гуцуляк.

Так, с пяти утра под вражеским огнем оказались защитники Марьинки - оккупанты в течение 30 минут обстреливали украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позже, с 5:40, в течение почти полутора часов противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского.

Кроме того, с 10:30 враг обстрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции защитников Золотого-4.

По имеющейся информации, тяжелое вооружение с начала суток вооруженные формирования РФ не применяли. Потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди украинских военных нет.

Напомним, за минувшие сутки, 3 мая, оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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