Сегодня в зоне ООС зафиксировано уже три вражеских обстрела
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В районе проведения операции Объединенных сил в сутки зафиксировано три вражеских обстрелов. Об этом сообщил руководитель пресс-центра Минобороны полковник Дмитрий Гуцуляк во время брифинга, передает корреспондент УНН.
"С начала текущих суток по состоянию на 12:00 российско-оккупационные войска осуществили три провокационных обстрела", - отметил Гуцуляк.
Так, с пяти утра под вражеским огнем оказались защитники Марьинки - оккупанты в течение 30 минут обстреливали украинских защитников из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позже, с 5:40, в течение почти полутора часов противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Лебединского.
Кроме того, с 10:30 враг обстрелял из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции защитников Золотого-4.
По имеющейся информации, тяжелое вооружение с начала суток вооруженные формирования РФ не применяли. Потерь в результате вражеских обстрелов с начала текущих суток среди украинских военных нет.
Напомним, за минувшие сутки, 3 мая, оккупанты 21 раз нарушили режим прекращения огня.