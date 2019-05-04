Сьогодні у зоні ООС зафіксовано вже три ворожих обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У районі проведення операції Об’єднаних сил за добу зафіксовано три ворожих обстріли. Про це повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
"Від початку поточної доби станом на 12:00 російсько-окупаційні війська здійснили три провокаційні обстріли", - зазначив Гуцуляк.
Так, з п’ятої ранку під ворожим вогнем опинилися оборонці Мар’їнки – окупанти протягом 30 хвилин обстрілювали українських захисників з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Пізніше, з 05:40, протягом майже півтори години противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по захисникам Лебединського.
Крім того, з 10:30 ворог обстріляв з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї позиції захисників Золотого-4.
За наявною інформацією, важке озброєння від початку доби збройні формування РФ не застосовували. Втрат внаслідок ворожих обстрілів від початку поточної доби серед українських військових немає.
Нагадаємо, за минулу добу, 3 травня, окупанти 21 раз порушили режим припинення вогню.