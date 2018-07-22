Сегодня в зоне ООС ранен один военный
Киев • УНН
КИЕВ, 22 июля. УНН. В течение текущих суток, 22 июля с 7 до 18 часов российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Оккупанты открывали огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районах населенных пунктов Новоалександровка, Зайцево, Талаковка и Лебединское. Вследствие враждебных действий один наш военнослужащий получил ранения", - сказано в сообщении.
Потери противника уточняются.
Объединенные силы контролируют обстановку, устойчиво удерживают занимаемые рубежи и соблюдают режим прекращения огня.
Напомним, 21 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Противник 15 раз открывал огонь по позициям наших войск, в том числе 2 раза с запрещенного минскими договоренностями вооружения.