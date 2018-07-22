Сьогодні у зоні ООС поранено одного військового

"Окупанти відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське. Внаслідок ворожих дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - сказано у повідомлені.

Втрати противника уточнюються.

Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.



Нагадаємо, 21 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.