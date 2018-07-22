Сьогодні у зоні ООС поранено одного військового
Київ • УНН
КИЇВ, 22 липня. УНН. Упродовж поточної доби, 22 липня від 7-ї до 18-ї години російські окупаційні війська 4 рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ООС.
"Окупанти відкривали вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї по позиціях Об’єднаних сил у районах населених пунктів Новоолександрівка, Зайцеве, Талаківка та Лебединське. Внаслідок ворожих дій один наш військовослужбовець отримав поранення", - сказано у повідомлені.
Втрати противника уточнюються.
Об’єднані сили контролюють обстановку, стійко утримують займані рубежі та дотримуються режиму припинення вогню.
Нагадаємо, 21 липня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася контрольованою. Противник 15 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 2 рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.