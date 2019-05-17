Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В Верховной Раде Украины состоится час вопросов к правительству. Об этом сообщает УНН со ссылкой на повестку дня ВР на сегодня.
С 10:00 до 11:00 должен состояться час вопросов к правительству, а с 11:00 до 11:30 - объявления депутатских запросов. После этого депутаты планируют продолжить рассмотрение законопроекта № 6447.
Кроме того, з 11:00 до 11:30 Верховная Рада Украины продолжит рассмотрение проекта закона о внесении изменения в статью 26 Закона Украины "Об исполнительном производстве" относительно освобождения органов местного самоуправления от уплаты авансового взноса для проведения исполнительных действий (№ 6447).
В повестку дня заседания также включен проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению гарантий повышения спортивного мастерства молодежи (№ 4186) и проект постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "О назначении в 2016 году именных стипендий Верховной Рады Украины для самых талантливых молодых ученых "(№ 5576).
Напомним, Верховная Рада Украины назначила дату инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского на 20 мая.