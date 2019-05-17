Сьогодні у Раді пройде година запитань до уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У Верховній Раді України відбудеться година запитань до уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на порядок денний ВР на сьогодні.
З 10:00 до 11:00 має відбутися година запитань до уряду.
Крім того, з 11 до 11:30 Верховна Рада України продовжить розгляд проекту закону про внесення зміни до статті 26 Закону України “Про виконавче провадження” щодо звільнення органів місцевого самоврядування від сплати авансового внеску для проведення виконавчих дій (№ 6447).
До порядку денного засідання також включено проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення гарантій підвищення спортивної майстерності молоді (№ 4186) та проект Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України “Про призначення у 2016 році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених” (№ 5576).
Нагадаємо, Верховна Рада України призначила дату інавгурації новообраного Президента Володимира Зеленського на 20 травня.