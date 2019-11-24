Сегодня в Польше финал Детского Евровидения-2019 с участием Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице состоится финальный концерт Детского Евровидения-2019, передает УНН.
Так, финал нынешнего Детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в Гливице (Польша) в 17 часов по киевскому времени. В нем примут участие 19 стран, в том числе и участница от Украины София Иванько с песней "Коли здається".
Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса.
Напомним, София Иванько участвовала в нацотборе на детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году. София сама пишет песни и конкурсную песню "Коли здається" написала специально к детскому Евровидению-2019.
Как сообщал УНН, представительница Польши победила на "Детском Евровидении - 2018".