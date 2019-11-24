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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 36446 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107206 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 95248 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 106558 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 117799 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147334 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147958 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
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Сегодня в Польше финал Детского Евровидения-2019 с участием Украины

Сегодня в Польше финал Детского Евровидения-2019 с участием Украины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. В воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице состоится финальный концерт Детского Евровидения-2019, передает УНН.

Так, финал нынешнего Детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в Гливице (Польша) в 17 часов по киевскому времени. В нем примут участие 19 стран, в том числе и участница от Украины София Иванько с песней "Коли здається".
Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса.

Напомним, София Иванько участвовала в нацотборе на детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году. София сама пишет песни и конкурсную песню "Коли здається" написала специально к детскому Евровидению-2019.

Как сообщал УНН, представительница Польши победила на "Детском Евровидении - 2018".

Украинские Национальные Новости

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