Сегодня в Польше финал Детского Евровидения-2019 с участием Украины

Так, финал нынешнего Детского Евровидения-2019 пройдет 24 ноября в Гливице (Польша) в 17 часов по киевскому времени. В нем примут участие 19 стран, в том числе и участница от Украины София Иванько с песней "Коли здається".

Польша впервые в истории станет страной-хозяйкой песенного конкурса.

Напомним, София Иванько участвовала в нацотборе на детское Евровидение уже в третий раз. В 2018 году она попала в десятку финалистов, однако получить долгожданную победу девочке удалось только в этом году. София сама пишет песни и конкурсную песню "Коли здається" написала специально к детскому Евровидению-2019.

Как сообщал УНН, представительница Польши победила на "Детском Евровидении - 2018".