Сьогодні у Польщі фінал Дитячого Євробачення-2019 за участі України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У неділю, 24 листопада, у польському місті Глівіце відбудеться фінальний концерт Дитячого Євробачення-2019, передає УНН.
Так, фінал цьогорічного Дитячого Євробачення-2019 пройде 24 листопада у Глівіце (Польща) о 17-й годині за київським часом. У ньому візьмуть участь 19 країн, в тому числі й учасниця від України Софія Іванько з піснею “Коли здається”.
Польща вперше в історії стане країною-господаркою пісенного конкурсу.
Нагадаємо, Софія Іванько брала участь у нацвідборі на дитяче Євробачення вже втретє. У 2018 році вона потрапила у десятку фіналістів, проте здобути довгоочікувану перемогу дівчинці вдалося лише цього року. Софія сама пише пісні й конкурсну пісню “Коли здається” написала спеціально до дитячого Євробачення-2019.
Як повідомляв УНН, представниця Польщі перемогла на “Дитячому Євробаченні — 2018”.