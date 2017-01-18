Сегодня в южной части Украины ожидается штормовой ветер, до 15-20 м / с
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. В большинстве областей Украины температура воздуха ожидается ночью -6-12 ° С, местами до -14 ° С, днем 1-7 ° С, в Крыму до 0 + 4 ° С, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Крыму и на юго-востоке Украины пройдут мокрый снег, местами дождь, на западе и севере - местами небольшой снег, на остальной территории - без осадков.
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- В западной части местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -8-12 ° С, местами до -14 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В северных областях - местами небольшой снег. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В восточных областях - преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -5-11 ° С, днем 0-5 ° С.
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- В центральной части осадков не ожидается. Температура воздуха ночью -6-12 ° С, днем -2-7 ° С.
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- В южной части существенные осадки маловероятны, только в Крыму и Приазовье выпадет мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью -4-6 ° С, днем -1-4 ° С, в Крыму ночью и днем от -3 ° С до + 2 ° С.
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Ветер в Украине северо - восточный, 5-10 м / с, в южной части и юго-востоке местами порывы 15-20 м / с.
На дорогах гололедица.
Как сообщал УНН, в большинстве областей Украины ожидается туман.