Сьогодні у південній частині України очікується штормовий вітер, до 15-20 м/с

У Криму та на південному сході України пройдуть мокрий сніг, місцями дощ, на заході та півночі — місцями невеликий сніг, на решті території — переважно без опадів.



У західній частині місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі −8-12 °С, місцями до −14 °С, вдень −2-7 °С.



У північних областях — місцями невеликий сніг. Температура повітря вночі −6-12 °С, вдень −2-7 °С.



У східних областях — переважно без опадів. Температура повітря вночі −5-11 °С, вдень 0-5 °С.



У центральній частині суттєвих опадів не очікується. Температура повітря вночі −6-12 °С, вдень −2-7 °С.



У південній частині суттєві опади малоймовірні, лише в Криму та Приазов’ї випаде мокрий сніг та дощ. Температура повітря вночі −4-6 °С, вдень −1-4 °С, в Криму вночі та вдень від −3 °С до +2 °С.



Вітер в Україні північно — східний, 5-10 м/с, у південній частині та південному сході місцями пориви 15-20 м/с.

На дорогах ожеледиця.

Як повідомляв УНН, у більшості областей України очікується туман.