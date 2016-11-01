Сегодня во Львове на Лычаковском кладбище зажгут 30 000 свечей

По информации СМИ, огни памяти зажгут также на забытых и заброшенных могилах.

"Лампадки собирали по всей Польше. После этого их привезли во Львов. Сейчас их зажгут на старом львовском кладбище - Лычаковском кладбище и на Кладбище орлят. Свет горит также на могилах известных поляков, в частности Марии Конопницкой, Гротгер, Габриэль Запольской и Стефана Банаха", - говорится в сообщении.

Издание также отмечает, что участники акции почтят тоже память польских защитников Львова, - говорит одна из инициаторов акции Барбара Пацан. Как добавляет она, лампадки зажгут также на могилах, которые никто обычно не посещает.

Акция "Свет памяти" на Лычаковском кладбище состоится уже в тринадцатый раз. В рамках празднования Дня всех святых на Кладбище львовских орлят митрополит Львовский архиепископ Мечислав Мокшицкий отправит тоже богослужение.