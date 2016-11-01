Сьогодні у Львові на Личаківському цвинтарі запалять 30 тисяч лампадок
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Сьогодні у День всіх святих на львівському Личаківському цвинтарі та на Меморіалі львівських орлят запалять 30 тисяч свічок та лампадок. Місцеві поляки та гості з Польщі відвідають могили оборонців Львова та відомих осіб, котрі спочивають на Личакові, передає УНН із посиланням на "Польське радіо".
За інформацією ЗМІ, вогні пам’яті запалять також на забутих та покинутих могилах.
“Лампадки збирали в усій Польщі. Після того їх привезли до Львова. Нині їх запалять на найстарішому львівському кладовищі — Личаківському цвинтарі та на Цвинтарі орлят. Світло горітиме також на могилах відомих поляків, зокрема Марії Конопницької, Артура Ґроттґера, Ґабріели Запольської і Стефана Банаха”, — йдеться у повідомленні.
Видання також відзначає, що учасники акції вшанують теж пам’ять польських оборонців Львова, — говорить одна з ініціаторок акції Барбара Пацан. Як додає вона, лампадки запалять також на могилах, які ніхто зазвичай не відвідує.
Акції “Світло пам’яті” на Личаківському цвинтарі відбудеться вже тринадцятий раз. У рамках відзначення Дня всіх святих на Цвинтарі львівських орлят митрополит Львівський архієпископ Мєчислав Мокшицький відправить теж богослужіння.