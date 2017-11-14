Суд изберет меру пресечения двум закарпатцам, задержанных со взрывчаткой

"Информация о времени начала заседания по избранию меры пресечения двум закарпатцам, задержанным со взрывчаткой, ожидается после 12:00, после автоматического распределения судебных дел в Дарницком райсуде столицы", - сообщила она.

Напомним, по согласованию Киевской местной прокуратуры № 2 двум мужчинам, задержанным с 6,5 кг взрывчатки и боеприпасами, объявлено о подозрении в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.

Как сообщал УНН, в Киеве на парковке торгового центра на Осокорках в Дарницком районе сотрудники полка полиции особого назначения заметили подозрительный автомобиль "Фольксваген", в салоне которого находились два человека. При осмотре была обнаружена взрывчатка.