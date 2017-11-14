Суд обере запобіжні заходи двом закарпатцям, затриманих із вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дарницький районний суд Києва обиратиме запобіжні заходи двом двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретарь прокуратури міста Києва Надія Максимець, передає УНН.
"Інформація про час початку засідання з обрання запобіжного заходу двом закарпатцям, затриманим із вибухівкою, очікується після 12 години, після автоматичного розподілу судових справ у Дарницькому райсуді столиці", - повідомила вона.
Нагадаємо, за погодження Київської місцевої прокуратури № 2 двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, оголошено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.
Як повідомляв УНН, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб. Під час огляду було виявлено вибухівку.