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Суд обере запобіжні заходи двом закарпатцям, затриманих із вибухівкою

Київ • УНН

 • 9092 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Дарницький районний суд Києва обиратиме запобіжні заходи двом двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретарь прокуратури міста Києва Надія Максимець, передає УНН

"Інформація про час початку засідання з обрання запобіжного заходу двом закарпатцям, затриманим із вибухівкою, очікується після 12 години, після автоматичного розподілу судових справ у Дарницькому райсуді столиці", - повідомила вона.

Нагадаємо, за погодження Київської місцевої прокуратури № 2 двом чоловікам, затриманим із 6,5 кг вибухівки та боєприпасами, оголошено про підозру у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї.

Як повідомляв УНН, у Києві на парковці торгового центру на Осокорках у Дарницькому районі співробітники полку поліції особливого призначення помітили підозрілий автомобіль "Фольксваген", у салоні якого перебували двоє осіб. Під час огляду було виявлено вибухівку.

Українські Національні Новини

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