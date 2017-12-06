Сегодня стартует 14-й розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. В Объединенных Арабских Эмиратах сегодня пройдет поединок открытия 14-го розыгрыша Клубного чемпионата мира по футболу, передает УНН.
Стартовый матч пройдет в рамках плей-офф и определит четвертого участника 1/4 финала. В нем команда-хозяйка “Аль-Джазира” принимать новозеландский “Окленд Сити”, который будет выступать на КЧС уже в 9-й раз.
Победитель пары пройдет в 1/4 финала, где будет противостоять японскому ФК “Урава Ред Даймондс”. В другой паре “Пачука” (Мексика) сразится с марокканским “Видад Касабланка”.
Примечательно, что с полуфинальной стадии добавится мадридский “Реал” и бразильский “Гремио”.
Заметим, что всего раз турнир выигрывала “Барселона” — 3 титула. У “Реала” и бразильского “Коринтианса” по 2 чемпионства.
Справка: Клубный чемпионат мира организуется ФИФА между победителями клубных турниров каждого из 6-ти конфедераций.
Как сообщал УНН, “Реал” обнародовал заявку на Клубный чемпионат мира .