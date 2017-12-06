Сьогодні стартуватиме 14-й розіграш Клубного чемпіонату світу з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. В Об'єднаних Арабських Еміратах сьогодні пройде поєдинок-відкриття 14-го розіграшу Клубного чемпіонату світу з футболу, передає УНН.
Стартовий матч пройде в рамках плей-оф і визначить четвертого учасника 1/4 фіналу. В ньому команда-господарка "Аль-Джазіра" прийматиме новозеландський "Окленд Сіті", який виступатиме на КЧС вже в 9-й раз.
Переможець пари пройде до 1/4 фіналу, де протистоятиме японському ФК "Урава Ред Даймондс". В іншій парі "Пачука" (Мексика) змагатиметься із марокканським "Відад Касабланка".
Примітно, що з півфінальної стадії додасться мадридський "Реал" та бразильський "Греміо".
Зауважимо, що найбільше разів турнір вигравала "Барселона" – 3 титули. У "Реала" та бразильського "Корінтіанса" по 2 чемпіонства.
Довідка: Клубний чемпіонат світу організується ФІФА між переможцями клубних турнірів кожного із 6-ти конфедерацій.
Як повідомляв УНН, "Реал" оприлюднив заявку на Клубний чемпіонат світу.