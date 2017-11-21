Сегодня "Шахтер" попытается завоевать досрочную путевку в плей-офф Лиги чемпионов

Первая место в квартете F занимает "Манчестер Сити" (который уже вышел в плей-офф, 12 очков), вторым с 9 баллами идет "Шахтер". На шесть меньше в активе "Наполи", которые обязаны победить украинский клуб, чтобы сохранить шансы выхода из группы. Зато украинскому коллективу хватит и ничьи чтобы стать участником 1/8 финала ЛЧ.

Поражение от "МС" стало для "Наполи" третьим в 24 последних еврокубковых матчах на своем поле. "Наполи" трижды принимали у себя гостей из Украины и никогда не уступали (1 выигрыш, 2 ничьи). В последний раз это случилось на групповом этапе прошлого розыгрыша - 0:0 с киевским "Динамо".

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"Горняки" впервые в еврокубках соревнуются с "Наполи", хотя до этого встречались со всеми итальянскими грандами. В дебютном евросезоне-1976/77 "Шахтер" в 1/8 финала Кубка УЕФА противостоял "Ювентусу". Также среди соперников были "Виченца", "Лацио", "Милан", "Интер" и "Рома". В целом "оранжево-черные" провели 19 матчей с итальянцами, будущий станет 20-м в еврокубках истории "Шахтера".

В целом "Шахтер" не очень удачно играет в Италии - 1 выигрыш, 2 ничьи и 6 поражений. Последний матч в этой стране дончане провели в рамках групповой стадии ЛЧ-2012/13, разделил очки (1:1) с "Ювентусом". Единую победу в Италии "Шахтер" получил в 2011 году, обыграв "Рому" (3:2) в первом матче 1/8 финала ЛЧ-2010/11.

Примечательно, что Ярослав Ракицкий вернулся в строй после дисквалификации, а Дарио Срна дисквалифицирован УЕФА до конца сезона.

У соперников дисквалифицирован Калиду Кулибали. Из-за травм не смогут сыграть Милик и Гулам.

Отметим, что форма нападающего Феррейра, который забил 5 мячей в 5 предыдущих играх "Шахтера", и Марлос - 3 в 3. Аргентинский нападающий с начала сезона отличился уже 16 раз - это столько же, сколько в течение всего прошлого футбольного года.

Добавим, что стартовый свисток арбитра встречи "Наполи" - "Шахтер" прозвучит 21 ноября в 21:45.

Напомним, словенская бригада арбитров будет работать на матче "Наполи" - "Шахтер".