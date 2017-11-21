Сьогодні "Шахтар" спробує вибороти дострокову путівку в плей-оф Ліги чемпіонів

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У п'ятому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Шахтар" на виїзді в Неаполі гратиме з "Наполі", повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА і прес-службу "гірників".

Перша місце у квартеті F займає "Манчестер Сіті" (вже вийшов у плей-оф, 12 очок), другим з 9 балами йде "Шахтар". На шість менше в активі "Наполі", які зобов'язані перемогти українців, щоб зберегти шанси виходу з групи. Натомість українському колективу вистачить і нічиї аби стати учасником 1/8 фіналу ЛЧ.

Поразка від "МС" стала для "Наполі" всього третьою у 24 останніх єврокубкових матчах на своєму полі. "Наполі" тричі приймали у себе гостей з України і ніколи не поступалися (1 виграш, 2 нічиї). В останній раз це трапилось на груповому етапі минулого розіграшу - 0:0 з київським "Динамо".

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"Гірники" вперше у єврокубках змагаються з "Наполі", хоча до цього зустрічалися з усіма італійськими грандами. У дебютному євросезоні-1976/77 "Шахтар" в 1/8 фіналу Кубка УЄФА протистояв "Ювентусу". Також серед суперників були "Віченца", "Лаціо", "Мілан", "Інтер" і "Рома". Загалом "оранжево-чорні" провели 19 матчів з італійцями, майбутній стане 20-м у єврокубкій історії "Шахтаря".

Загалом "Шахтар" не дуже вдало грає в Італії – 1 виграш, 2 нічиї і 6 поразок. Останній матч у цій країні донеччани провели в рамках групової стадії ЛЧ-2012/13, розділив очки (1:1) з "Ювентусом". Єдину звитягу в Італії "Шахтар" здобув у 2011 році, обігравши "Рому" (3:2) в першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ-2010/11.

Примітно, що Ярослав Ракицький повернувся в строй після дискваліфікації, а Дарійо Срна дискваліфікований УЄФА до кінця сезону.

У суперників дискваліфікований Каліду Кулібалі. Через травми не зможуть зіграти Аркадіуш Мілік та Фаузі Гулям.
Відзначимо, що форму нападника Факундо Феррейра, який забив 5 м’ячів у 5 попередніх іграх "Шахтаря", та Марлос – 3 у 3. Аргентинський нападник від початку сезону відзначився вже 16 разів – це стільки ж, скільки протягом усього минулого футбольного року.

Додамо, що стартовий свисток арбітра зустрічі "Наполі" – "Шахтар" пролунає 21 листопада о 21:45.

Нагадаємо, словенська бригада арбітрів працюватиме на матчі "Наполі" – "Шахтар".

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