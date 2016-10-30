Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 350 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 50/120; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 20/20; "Гнутово" - 150/70 ", - говорится в сообщении.

В общем за прошедшие сутки почти во всех контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии разграничения наблюдалось уменьшение пассажиро-транспортного потока. Увеличение по сравнению с прошлыми сутками наблюдалось только на КПВВ "Майорское".

В общем через КПВВ проследовало 23 800 человек и 4000 транспортных средств.

Контрольные пункты въезда-выезда пересекло такое количество лиц и транспорта: "Майорское" - 5680 человек и 730 транспортных средств; "Марьинка" - 6320 человек и 1365 транспортных средств; "Новотроицкое" - 4620 человек и 1000 транспортных средств; "Гнутово" - 3250 человек и 870 транспортных средств; "Станица Луганская" - 3980 человек.