Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворилися черги з 350 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікували 200 автівок, на виїзд — 150. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 50/120; „Мар’їнка“ — 200/150; „Новотроїцьке“ — 20/20; „Гнутове“ — 150/70”, — йдеться у повідомленні.
Загалом протягом минулої доби майже у всіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування спостерігалось зменшення пасажиро-транспортного потоку. Збільшення порівняно з попередньою добою спостерігалось лише на КПВВ “Майорське”.
Загалом через КПВВ прослідувало 23,8 тисяч осіб та 4 тисячі транспортних засобів.
Контрольні пункти в’їзду-виїзду перетнула така кількість осіб та транспорту: “Майорське” — 5680 осіб та 730 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 6320 осіб та 1365 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 4620 осіб та 1000 транспортних засобів; “Гнутове” — 3250 осіб та 870 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 3980 осіб.