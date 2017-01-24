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Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 400 автомобилей

Киев • УНН

 • 6850 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Сегодня утром в пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 250 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

"Сегодня утром в контрольных пунктах въезда-выезда находилось на въезд/выезд такое количество транспортных средств: "Майорское" - 70/150; "Марьинка" - 250/150; "Новотроицкое" - 40/50; "Гнутово" - 120/30", - говорится в сообщении.

Кроме того, за минувшие сутки линию разграничения через контрольные пункты въезда-выезда, что в районе проведения АТО, пересекли 22,2 тысячи человек и 3,8 тысячи транспортных средств:

"Майорское" - 5910 человек и 920 транспортных средств;

"Марьинка" - 5620 человек и 1135 транспортных средств;

"Новотроицкое" - 4335 человек и 1005 транспортных средств;

"Гнутово" - 2920 человек и 660 транспортных средств;

"Станица Луганская" - 3455 человек.

В то же время, вчера пограничники Краматорского отряда в КПВВ "Майорское" обнаружили гражданина Украины, который, возможно, причастен к незаконным вооруженным формированиям. Гражданина передали сотрудникам Национальной полиции в Донецкой области.

Также пограничники обнаружили четыре автомобиля, которые перевозили товары с нарушениями. Транспортными средствами граждане пытались через КПВВ "Марьинка" и "Новотроицкое", как на въезд на неподконтрольные территории, так и на выезд, незаконно перевезти компьютерную технику, 510 килограммов мяса и мебель на общую сумму более 140 тысяч гривен. Граждан вместе с автомобилями и грузом передали представителям фискальной службе и сводным мобильным группам для принятия правового решения.

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