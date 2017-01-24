Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 400 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 250 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні зранку у контрольних пунктах в’їзду-виїзду перебувало на в’їзд/виїзд така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 70/150; „Мар’їнка“ — 250/150; „Новотроїцьке“ — 40/50; „Гнутове“ — 120/30”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, за минулу добу лінію розмежування через контрольні пункти в’їзду-виїзду, що в районі проведення АТО, перетнули 22,2 тисячі осіб та 3,8 тисячі транспортних засобів:
“Майорське” — 5910 осіб та 920 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 5620 осіб та 1135 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 4335 осіб та 1005 транспортних засобів;
“Гнутове” — 2920 осіб та 660 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 3455 осіб.
Водночас, учора прикордонники Краматорського загону у КПВВ “Майорське” виявили громадянина України, який, можливо, причетний до незаконних збройних формувань. Громадянина передано співробітникам Національної поліції в Донецькій області.
Також минулої прикордонники виявили чотири автомобілі, які перевозили товари з порушеннями. Транспортними засобами громадяни намагалися через КПВВ “Мар’їнка” та “Новотроїцьке”, як на в’їзд до непідконтрольної території, так і на виїзд з неї, незаконно перевезти комп’ютерну техніку, 510 кілограмів м’яса та меблі на загальну суму понад 140 тисяч гривень. Громадян разом з автівками та вантажем передано представникам фіскальної служби та зведеним мобільним групам для прийняття правового рішення.