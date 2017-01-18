Сегодня на пункте пропуска "Марьинка" образовались очереди из 350 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Сегодня утром на пункте пропуска "Марьинка" на въезд ожидало 200 транспортных средств, а на выезд 150 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 60/120; "Марьинка" - 200/150; "Новотроицкое" - 25/10; "Гнутово" - 40/30.
В общем, за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения пересекло в целом 24,1тысяча человек и 3,6 тысячи транспортных средств:
"Майорское" - 5575 человек и 735 транспортных средств;
"Марьинка" - 6280 человек и 1070 транспортных средств;
"Новотроицкое" - 5025 человек и 1095 транспортных средств;
"Гнутово" - 3075 человек и 670 транспортных средств;
"Станица Луганская» - 4190 человек.
Также, через КПВВ "Новотроицкое" на выезд до неконтролируемой территории проследовали 12 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продовольственные и гигиенические наборы, а также товары медицинского назначения общим весом 216 тонн.