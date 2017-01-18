Сьогодні на пункті пропуску “Мар’їнка” утворились черги з 350 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Сьогодні зранку на пункті пропуску “Мар’їнка” на в’їзд очікувало 200 транспортних засобів, а на виїзд 150 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Сьогодні вранці у КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 60/120; “Мар’їнка” — 200/150; “Новотроїцьке” — 25/10; “Гнутове” — 40/30.
Загалом, протягом минулої доби через контрольні пункти в’їзду-виїзду лінію розмежування загалом 24,1 тисяч осіб та 3,6 тисяч транспортних засобів:
“Майорське” — 5575 осіб та 735 транспортних засобів;
“Мар’їнка” — 6280 осіб та 1070 транспортних засобів;
“Новотроїцьке” — 5025 осіб та 1095 транспортних засобів;
“Гнутове” — 3075 осіб та 670 транспортних засобів;
“Станиця Луганська” — 4190 осіб.
Також, через КПВВ “Новотроїцьке” на виїзд до неконтрольованої території прослідували 12 вантажівок від Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста. Транспортні засоби перевозили для жителів Донецької області продовольчі та гігієнічні набори, а також товари медичного призначення загальною вагою 216 тонн.