Сегодня на катке ВДНХ состоятся мастер-классы олимпийских чемпионов по фигурному катанию и хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Сегодня, 23 января, на катке ВДНХ состоятся торжественные мероприятия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook ВДНХ.
Детали
С 11:00 до 12:00 на катке состоятся:
— мастер-класс от Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Виктора Петренко и юных спортсменов из ДЮСШ “Лидер”;
— мастер-класс от Олимпийского чемпиона по хоккею Алексея Житника, чемпиона Юношеских Олимпийских Игр Владимира Трошкина и юных хоккеистов ДЮСШ “Сокол”.
Каток будет работать в обычном режиме.