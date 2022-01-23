Сьогодні на ковзанці ВДНГ відбудуться майстер-класи олімпійських чемпіонів з фігурного катання та хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, на ковзанці ВДНГ відбудуться урочисті заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook ВДНГ.
Деталі
З 11:00 до 12:00 на ковзанці відбудуться:
— майстер-клас від Олімпійського чемпіона з фігурного катання Віктора Петренка та юних спортсменів з ДЮСШ “Лідер”;
— майстер-клас від Олімпійського чемпіона з хокею Олексія Житника, чемпіона Юнацьких Олімпійських Ігор Володимира Трошкіна і юних хокеїстів ДЮСШ “Сокіл”.
Ковзанка працюватиме у звичайному режимі.