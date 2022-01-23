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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 30221 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Сьогодні на ковзанці ВДНГ відбудуться майстер-класи олімпійських чемпіонів з фігурного катання та хокею

Сьогодні на ковзанці ВДНГ відбудуться майстер-класи олімпійських чемпіонів з фігурного катання та хокею

Київ • УНН

 • 15943 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Сьогодні, 23 січня, на ковзанці ВДНГ відбудуться урочисті заходи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Facebook ВДНГ.

Деталі

З 11:00 до 12:00 на ковзанці відбудуться:

— майстер-клас від Олімпійського чемпіона з фігурного катання Віктора Петренка та юних спортсменів з ДЮСШ “Лідер”;

— майстер-клас від Олімпійського чемпіона з хокею Олексія Житника, чемпіона Юнацьких Олімпійських Ігор Володимира Трошкіна і юних хокеїстів ДЮСШ “Сокіл”.

Ковзанка працюватиме у звичайному режимі.

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