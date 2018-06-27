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Сегодня на Донбассе погибло трое украинских бойцов

Сегодня на Донбассе погибло трое украинских бойцов

Киев  •  УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 27 июня. УНН. В результате боевых действий на линии разграничения на Донбассе в течение сегодняшнего дня погибло трое украинских военнослужащих и еще один получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба Объединенных сил, передает УНН.

"Российские оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня. 4 раза с запрещенного минскими договоренностями оружия", - отметили в штабе.

В частности, по данным пресс-центра, на Мариупольском направлении бои шли в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Гнутово и Талаковка, где враг применял против наших защитников гранатометы и стрелковое оружие.

"Наши позиции у Богдановки боевики российских оккупационных войск испытывали на прочность 122-мм артиллерийскими снарядами. Вследствие вражеского обстрела три украинских военнослужащих получили ранение несовместимые с жизнью", - отметили в штабе и добавили, что в результате активных боевых действий в районе населенного пункта Водяное еще один защитник Украины получил ранения.

На Луганском направлении, как сообщили в пресс-центре, беспокойно было в районе населенного пункта Крымское, где наши позиции обстреливались с 82-мм миномета.

Кроме того, на Донецком направлении противник вел беспокоящий огонь по защитникам Марьинки из стрелкового оружия.
Сейчас, отметили в штабе, потери врага уточняются.

В штабе ООС заверили, что Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и продолжают их укреплять.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 30 раз нарушали режим прекращения огня, из них 11 с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. В результате активных боевых действий один украинский военнослужащий погиб, еще двое ранены.

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