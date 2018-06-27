Сьогодні на Донбасі загинуло троє українських бійців

"Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. 4 рази із забороненої мінськими домовленостями зброї", - зазначили у штабі.



Зокрема, за даними прес-центру, на Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка, де ворог застосовував проти наших захисників гранатомети та стрілецьку зброю.



"Наші позиції біля Богданівки бойовики російських окупаційних військ випробовували на міць 122-мм артилерійськими снарядами. Внаслідок ворожого обстрілу три українських військовослужбовці отримали порання несумісні із життям", - наголосили у штабі і додали, що у результаті активних бойових дій у районі населеного пункту Водяне ще один захисник України отримав поранення.



На Луганському напрямку, як поінформували у прес-центрі, неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із 82-мм міномету.



Крім того, на Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки зі стрілецької зброї.

Наразі, зауважили у штабі, втрати ворога уточнюються.



У штабі ООС запевнили, що Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати.



Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено.