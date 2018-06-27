Сьогодні на Донбасі загинуло троє українських бійців

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Внаслідок бойових дій на лінії розмежування на Донбасі протягом сьогоднішнього дня загинуло троє українських військовослужбовців та ще один зазнав поранення. Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу Об’єднаних сил, передає УНН.

"Російські окупаційні війська 12 разів порушили режим припинення вогню. 4 рази із забороненої мінськими домовленостями зброї", - зазначили у штабі.

Зокрема, за даними прес-центру, на Маріупольському напрямку бої точилися у районі населених пунктів Лебединське, Водяне, Гнутове та Талаківка, де ворог застосовував проти наших захисників гранатомети та стрілецьку зброю.

"Наші позиції біля Богданівки бойовики російських окупаційних військ випробовували на міць 122-мм артилерійськими снарядами. Внаслідок ворожого обстрілу три українських військовослужбовці отримали порання несумісні із життям", - наголосили у штабі і додали, що у результаті активних бойових дій у районі населеного пункту Водяне ще один захисник України отримав поранення.

На Луганському напрямку, як поінформували у прес-центрі, неспокійно було в районі населеного пункту Кримське, де наші позиції обстрілювалися із 82-мм міномету.

Крім того, на Донецькому напрямку противник вів турбуючий вогонь по захисниках Мар'їнки зі стрілецької зброї.
Наразі, зауважили у штабі, втрати ворога уточнюються.

У штабі ООС запевнили, що Об’єднані сили цілком контролюють ситуацію, надійно утримують займані рубежі та продовжують їх укріплювати.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 30 разів порушували режим припинення вогню, з них 11 із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Унаслідок активних бойових дій один український військовослужбовець загинув, ще двох поранено.

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