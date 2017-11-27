Сегодня почти по всей территории Украины мокрый снег и дождь

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, 27 ноября в Украине ожидается морозная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 градусов мороза - 7 градусов тепла. Днем 0-11 тепла. В большинстве областей - мокрый снег и дожди, лишь в восточных областях существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.