Сегодня почти по всей территории Украины мокрый снег и дождь
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Сегодня, 27 ноября в Украине ожидается морозная погода. Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах 3 градусов мороза - 7 градусов тепла. Днем 0-11 тепла. В большинстве областей - мокрый снег и дожди, лишь в восточных областях существенные осадки маловероятны. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В западных областях - мокрый снег и дожди. Ночью около нуля, днем 1-4 градусов тепла.
В северных областях - мокрый снег и дожди. Температура воздуха ночью 0-2 тепла, днем 3-6 градуса тепла.
В восточных областях сухо. Температура воздуха 3-6 градусов мороза, днем от 1 мороза до 4 тепла.
В центральной части - мокрый снег и дожди. Температура воздуха ночью 1-3 тепла, днем 3-6 градуса выше нуля.
На юге Украины - мокрый снег и дожди. Температура воздуха ночью около нуля, днем 4-11 градусов выше нуля.
Ветер в Украине юго-восточный, 5-10 метров в секунду.