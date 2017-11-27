Сьогодні майже по всій території України мокрий сніг і дощ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні, 27 листопада в Україні очікується морозна погода. Нічна температура повітря коливатиметься в межах 3 градусів морозу - 7 градусів тепла. Вдень 0-11 тепла. У більшості областей - мокрий сніг та дощі , лише у східних областях суттєві опади малоймовірні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Український гідрометцентр.
У західних областях - мокрий сніг та дощі. Вночі близько нуля, вдень 1-4 градусів тепла.
У північних областях - мокрий сніг та дощі. Температура повітря вночі 0-2 тепла, вдень 3-6 градуси тепла.
У східних областях сухо. Температура повітря 3-6 градусів морозу, вдень від 1 морозу до 4 тепла.
У центральній частині - мокрий сніг та дощі. Температура повітря вночі 1-3 тепла, вдень 3-6 градуси вище нуля.
На півдні України - мокрий сніг та дощі. Температура повітря вночі близько нуля, вдень 4-11 градусів вище нуля.
Вітер в Україні південно-східний, 5-10 метрів за секунду.