Сегодня из Авдеевки вывезли 12 больных

"Сегодня вывезли 12 больных из Авдеевки, они были направлены в лечебные учреждения города Константиновка... Мы вывезли уже всех больных. Их жизни сейчас ничто не угрожает", - сообщил В.Колесник.

Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.

Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.

Два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы.