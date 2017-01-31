Сегодня из Авдеевки вывезли 12 больных
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Из Авдеевки сегодня вывезли 12 больных. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил заместитель директора департамента здравоохранения Донецкой ВГА Владимир Колесник, передает УНН.
"Сегодня вывезли 12 больных из Авдеевки, они были направлены в лечебные учреждения города Константиновка... Мы вывезли уже всех больных. Их жизни сейчас ничто не угрожает", - сообщил В.Колесник.
Напомним, в Авдеевке объявили чрезвычайное положение.
Критически важная инфраструктура Авдеевки была разрушена и возникла угроза гуманитарной катастрофы.
Два цеха Авдеевского коксохимического завода законсервированы.