Сьогодні із Авдіївки було вивезено 12 хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. З Авдіївки сьогодні було вивезено 12 хворих. Про це в ефірі "112 Україна" повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я Донецької ВЦА Володимир Колесник, передає УНН.
“Сьогодні було вивезено 12 хворих з Авдіївки, які були направлені у лікувальні заклади міста Костянтинівка... Ми вивезли вже всіх хворих. Їхньому життю наразі ніщо не загрожує”, — повідомив В.Колесник.
Нагадаємо, в Авдіївці оголосили надзвичайний стан.
Критично важлива інфраструктура Авдіївки була зруйнована і виникла загроза гуманітарної катастрофи.
Наразі два цехи Авдіївського коксохімічного заводу законсервовані.