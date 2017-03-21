Сегодня в Верховную Раду пришли "дети солнца"

В этот день молодые люди с синдромом Дауна из разных регионов Украины посетили Верховную Раду и обратились к депутатам, чтобы был принят законопроект №4607 "О социальных услугах". Законопроект, регулирующий вопросы сопровождения на рабочем месте и поддерживаемого проживания для людей с инвалидностью.

Также во время заседания Верховной Рады первый заместитель председателя ВР Ирина Геращенко поприветствовала гостей парламента и обратилась к народным избранникам.

"Сегодня в сессионном зале Украины очень важные гости - прошу посмотреть на трибуну, 21 марта отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна и у нас есть важные гости - дети солнца и их родители. Мы очень рады вас видеть, мы знаем, что должны еще многое сделать, чтобы эти дети чувствовали себя хорошо в обществе", - сказала И.Геращенко.

По ее словам, в Украине насчитывается 15 тыс. человек с синдромом Дауна, ежегодно рождается более 400 детей с таким синдромом.

Также во время своего визита солнечные дети и их родители посетили с экскурсией парламентскую ложу, провели пресс-брифинг. Кроме этого, в стенах Верховной Рады открылась фотовыставка, посвященная всемирному Дню людей с синдромом Дауна, был проведен флешмоб.

Как сообщал УНН, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко предложила Верховной Раде проголосовали после перерыва за законопроект в поддержку людей с синдромом Дауна.

Напомним, 21 марта Международный день человека с синдромом Дауна отметят в Украине.