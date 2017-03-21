Сьогодні до Верховної Ради завітали “діти сонця”

У цей день молоді люди з синдромом Дауна з різних регіонів України відвідали Верховну Раду та звернулись до депутатів, аби був прийнятий законопроект №4607 “Про соціальні послуги”. Законопроект, який регулює питання супроводу на робочому місці та підтриманого проживання для людей з інвалідністю.

Також під час засідання Верховної Ради перший заступник голови ВР Ірина Геращенко привітала гостей парламенту та звернулась до народних обранців.

“Сьогодні в сесійній залі України дуже важливі гості — прошу подивитися на трибуну, 21 березня відзначається всесвітній день з синдромом Дауна та у нас є важливі гості — сонячні діти та їх батьки. Ми дуже раді вас бачити, ми знаємо, що повинні ще багато зробити, щоб сонячні діти відчували себе добре в суспільстві”, — сказала І.Геращенко.

За її словами, в Україні налічується 15 тис. людей з синдромом Дауна, щорічно народжується понад 400 дітей з таким синдромом.

Також під час свого візиту сонячні діти та їхні батьки відвідали з екскурсією парламентську ложу, провели прес-брифінг. Окрім цього, у стінах Верховної Ради відкрилась фотовиставка, присвячена всесвітньому Дню людей з синдромом Дауна та провели флешмоб.

Як повідомляв УНН, що перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко запропонувала Верховній Раді проголосували після перерви за законопроект на підтримку людей із синдромом Дауна.

Нагадаємо, 21 березня Міжнародний день людини із синдромом Дауна відзначать в Україні.