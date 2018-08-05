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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 25370 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 120300 просмотра

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8 марта, 10:25 • 128098 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Сегодня День Воздушных сил Украины

Сегодня День Воздушных сил Украины

Киев  •  УНН

 • 16783 просмотра

КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня профессиональный праздник всех, кто соединил судьбу с Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"По случаю праздника выражаю сердечную благодарность всему личному составу Воздушных сил за верность Военной присяге, мужество и преданность воинскому долгу", - поздравил украинских военных генерал армии Украины Виктор Муженко.

"Горжусь нашими опытными пилотами, ветеранами - вы лучший пример для подражания молодым поколениям защитников украинского воздушного пространства, которых мы сейчас готовим. Светлая память военнослужащим Воздушных сил, погибших в борьбе за мирное будущее Украины! Желаю всем защитникам украинского неба успехов в их благородном деле, удачных возвращений после каждого взлета, а их семьям - мира и благополучия", - добавил Министр обороны Украины Степан Полторак.

Напомним, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.

Праздник установлен в Украине "... учитывая значение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне Воздушных сил Вооруженных сил Украины" от 27 июня 2007 № 579/2007.

С установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины был отменен День Войск Противовоздушной обороны.

Как сообщал УНН, украинские военные получили два модернизированных истребителя МиГ-29МУ1.

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