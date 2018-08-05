Сегодня День Воздушных сил Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня профессиональный праздник всех, кто соединил судьбу с Воздушными силами Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"По случаю праздника выражаю сердечную благодарность всему личному составу Воздушных сил за верность Военной присяге, мужество и преданность воинскому долгу", - поздравил украинских военных генерал армии Украины Виктор Муженко.
"Горжусь нашими опытными пилотами, ветеранами - вы лучший пример для подражания молодым поколениям защитников украинского воздушного пространства, которых мы сейчас готовим. Светлая память военнослужащим Воздушных сил, погибших в борьбе за мирное будущее Украины! Желаю всем защитникам украинского неба успехов в их благородном деле, удачных возвращений после каждого взлета, а их семьям - мира и благополучия", - добавил Министр обороны Украины Степан Полторак.
Напомним, День Воздушных сил Вооруженных сил Украины отмечается ежегодно в первое воскресенье августа.
Праздник установлен в Украине "... учитывая значение Воздушных сил Вооруженных сил Украины в обеспечении обороноспособности государства ..." согласно Указу Президента Украины "О Дне Воздушных сил Вооруженных сил Украины" от 27 июня 2007 № 579/2007.
С установлением Дня Воздушных сил Вооруженных сил Украины был отменен День Войск Противовоздушной обороны.
Как сообщал УНН, украинские военные получили два модернизированных истребителя МиГ-29МУ1.