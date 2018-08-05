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Сьогодні День Повітряних сил України

Сьогодні День Повітряних сил України

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні професійне свято усіх, хто поєднав долю із Повітряними силами Збройних сил України. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

"З нагоди свята висловлюю сердечну вдячність усьому особовому складу Повітряних сил за вірність Військовій присязі, мужність та відданість військовому обов’язку”, - привітав українських військових генерал армії України Віктор Муженко.

"Пишаюся нашими досвідченими пілотами, ветеранами — ви найкращий приклад до наслідування молодим поколінням захисників українського повітряного простору, яких ми зараз готуємо. Світла пам’ять військовослужбовцям Повітряних сил, які полягли в боротьбі за мирне майбуття України! Бажаю всім захисникам українського неба успіхів у їхній шляхетній справі, вдалих повернень після кожного злету, а їх родинам — злагоди та благополуччя", - додав Міністр оборони України Степан Полторак.

Нагадаємо, День Повітряних сил Збройних сил України відзначається щороку у першу неділю серпня.

Свято встановлено в Україні "…ураховуючи значення Повітряних сил Збройних сил України у забезпеченні обороноздатності держави…" згідно з Указом Президента України "Про День Повітряних сил Збройних сил України" від 27 червня 2007 р. № 579/2007.

Із встановленням Дня Повітряних сил Збройних сил України було скасовано День Військ Протиповітряної оборони.

Як повідомляв УНН, українські військові отримали два модернізованих винищувачі МіГ-29МУ1.

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