Сегодня День Государственного Герба
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня в Украине отмечают День Государственного герба. Об этом сообщает УНН.
Государственным Гербом Украины является золотой трезубец на голубом фоне, утвержденный Верховной Радой Украины 19 февраля 1992 года. Государственный Герб - это символ представляет определенную страну как суверенное независимое государство, официальная эмблема, изображаемая на официальных документах, печатях, денежных знаках государства.
Государственный Герб Украины состоит из Малого и Большого герба. Малым Государственным Гербом Украины является золотой трезубец на голубом фоне. Большой Герб Украины находится еще в стадии разработки. На сегодня в Верховную Раду Украины подано несколько вариантов законопроектов.
Трезубец является древним символом, который встречался на нашей территории с древнейших времен и почитался как магический знак своего рода, оберег. В виде государственной символики он использовался князьями времен Киевской Руси, стал Государственным Гербом УНР, в ХХ в. как символ представлял различные политические организации. Став Государственным Гербом современной Украины трезубец символизирует преемственность и преемственность традиций нашей территории.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки Украины.