Сегодня День Государственного Герба

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 51825 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 69116 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127318 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128202 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128593 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124525 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 158993 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117781 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141386 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145255 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Актуальное
Сегодня День Государственного Герба

Сегодня День Государственного Герба

Киев  •  УНН

 • 27178 просмотра

КИЕВ. 19 февраля. УНН. Сегодня в Украине отмечают День Государственного герба. Об этом сообщает УНН.

Государственным Гербом Украины является золотой трезубец на голубом фоне, утвержденный Верховной Радой Украины 19 февраля 1992 года. Государственный Герб - это символ представляет определенную страну как суверенное независимое государство, официальная эмблема, изображаемая на официальных документах, печатях, денежных знаках государства.

Государственный Герб Украины состоит из Малого и Большого герба. Малым Государственным Гербом Украины является золотой трезубец на голубом фоне. Большой Герб Украины находится еще в стадии разработки. На сегодня в Верховную Раду Украины подано несколько вариантов законопроектов.

Трезубец является древним символом, который встречался на нашей территории с древнейших времен и почитался как магический знак своего рода, оберег. В виде государственной символики он использовался князьями времен Киевской Руси, стал Государственным Гербом УНР, в ХХ в. как символ представлял различные политические организации. Став Государственным Гербом современной Украины трезубец символизирует преемственность и преемственность традиций нашей территории.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки Украины.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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