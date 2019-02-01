У Служби зовнішньої розвідки з'явились емблема та прапор
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко затвердив символіку Служби зовнішньої розвідки України. Відтепер у Служби є власні емблема та прапор, передає УНН.
"Заснувати емблему та прапор Служби зовнішньої розвідки України", - йдеться в указі Президента "Про символіку Служби зовнішньої розвідки України".
Відповідним дркументом Порошенко затвердив: опис емблеми Служби зовнішньої розвідки України; малюнок емблеми Служби зовнішньої розвідки України; опис прапора Служби зовнішньої розвідки України; малюнок прапора Служби зовнішньої розвідки України; а також порядок використання емблеми та прапора Служби зовнішньої розвідки України.
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Зазначимо, що відтепер емблемою Служби зовнішньої розвідки України є "рівносторонній золотий лілейний хрест, поверх якого у центрі вміщено малий Державний Герб України. Під емблемою півколом розміщено золоту девізну стрічку з написом чорними літерами девізу "OMNIA VINCIT VERITAS" (з латинської – "ІСТИНА ПЕРЕМАГАЄ ВСЕ")".
Стяг служби, відповідно до документа, матиме такий вигляд: "Прапором Служби зовнішньої розвідки України є прямокутне полотнище графітово-сірого кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3.
У центрі полотнища розміщено зображення емблеми Служби зовнішньої розвідки України. Зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища".
Додамо, що указ набирає чинності з дня його опублікування.