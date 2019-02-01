У Службы внешней разведки появились эмблема и флаг
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко утвердил символику Службы внешней разведки Украины. Теперь у Службы есть собственные эмблема и флаг, передает УНН.
"Учредить эмблему и флаг Службы внешней разведки Украины", - говорится в указе Президента "О символике Службы внешней разведки Украины".
Соответствующим дркументом Порошенко утвердил: описание эмблемы Службы внешней разведки Украины; рисунок эмблемы Службы внешней разведки Украины; описание флага Службы внешней разведки Украины; рисунок флага Службы внешней разведки Украины; а также порядок использования эмблемы и флага Службы внешней разведки Украины.
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Отметим, что отныне эмблемой Службы внешней разведки Украины является "равносторонний золотой лилейных крест, поверх которого в центре помещен малый Государственный Герб Украины. Под эмблемой полукругом размещена золотая девизная лента с надписью черными буквами девиза "OMNIA VINCIT VERITAS" (с латинского - "ИСТИНА ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ")".
Флаг службы, согласно документу, будет выглядеть так: "Знаменем Службы внешней разведки Украины является прямоугольное полотнище графитово-серого цвета с соотношением ширины к длине 2:3.
В центре полотнища размещено изображение эмблемы Службы внешней разведки Украины. Изображение эмблемы составляет 1/2 ширины полотнища".
Добавим, что указ вступает в силу со дня его опубликования.