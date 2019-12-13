Сегодня День Андрея Первозванного

Андрей Первозванный - один из Апостолов Христовых. По позднейшим преданиям Андрей был апостолом в Константинополе, где он рукоположил первого епископа Стахия.

В Украине этот праздник называют также Калита. Оно считается праздником парней, поскольку в Андреевскую ночь парням позволяли безобразничать, а девушки ночью гадали на свою судьбу.

Традиционным андреевским гаданием было гадание на балабушках. Балабушки - маленькие хлебцы из белой муки, которые пекли, собираясь вместе в доме. Каждая девушка лепила свой хлебец, обозначая его яркой нитью. Воду на балабушки нельзя было носить иначе, как ртом от самого колодца. Когда балабушки вынимали из печи, их клали на полотенце и давали остыть, а затем впускали в дом голодную собаку. Чью балабушку она съест первой - та девушка раньше всех выйдет замуж.

В вечер на Андрея девушки ходили под окнами соседей "слушать". Все, что бы ни услышали у соседей, интерпретировали по-своему. Например, если слышали, что мать кричит на ребенка: "Сядь!", то значит сидеть ей в девках еще как минимум год.

Чтобы узнать имя своего суженого, вечером надо было выйти на улицу и спросить имя первого встречного прохожего. Верили, что такое же имя непременно будет у будущего мужа.

Под подушки девушки клали гребень со словами "Суженый мой, ряженый, приди меня чесать". Как считалось, после этого суженый должен появиться во сне.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на Андреев день.